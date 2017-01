Der Sprecher der Schweizerischen Bischofskonferenz, Walter Müller, bestätigte den Tod des Kardinals am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda entsprechende Berichte in verschiedenen Tessiner Medien.

Agustoni wurde am 26. Juli 1922 in Schaffhausen geboren. Nach der Grundschule in Schaffhausen absolvierte er in Lugano das Priesterseminar. Nach der Matur studierte Agustoni in Rom und Freiburg Theologie und schloss mit dem Doktorexamen ab.

Am 20. Juli 1946 wurde er zum Priester geweiht. Nach zwei Jahren Amtszeit in Lugano als Assistent der "Azione Cattolica", des Tessiner Dachverbands der von Männern gebildeten katholischen Gruppierungen, wurde Agustoni als Sekretär des Kardinals Alfredo Ottaviani nach Rom berufen.

Nebenbei studierte Agustoni in Rom Rechtswissenschaft und wechselte danach als Referendar an die Sacra Romana Rota. Am 6. Januar 1987 wurde er von Papst Johannes Paul II. zum Bischof geweiht. Danach amtierte er als Sekretär der weltweiten Klerus-Kongregation.

Seit April 1992 ist Agustoni Pro-Präfekt der Apostolischen Signatur, des obersten katholischen Gerichts für kanonisches Recht. Mit seiner Ernennung zum Kardinal wurde er auch zum Präfekten dieser Institution befördert.

Nach Agustonis Tod gibt es nur noch zwei Schweizer Kardinäle. Kurt Koch amtet als Minister für Ökumene und ist Mitglied in der Heiligsprechungskongregation. Henri Schwery befindet sich nach Angaben der Bischofskonferenz in Rente.