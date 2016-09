Zehn Tage ist es her, als Pascal Jaussi, Gründer und Geschäftsführer der Firma Swiss Space Systems (S3), in kritischem Zustand in einem Waldstück bei Aumont im Kanton Fribourg gefunden wurde. Dies berichtet die Westschweizer Tageszeitung «Tribune de Genève» am Montagmorgen.

Der Unternehmer sei Opfer einer besonders heftigen Attacke geworden. Gemäss Recherchen der Zeitung lief der Angriff wie folgt ab: Am Nachmittag des 26. August dringen zwei Unbekannte in Jaussis Wagen. Die beiden Männer bedrohen und würgen den Unternehmer und zwingen ihn, in ein Waldstück bei Aumont (FR) zu fahren.

Dort wird Jaussi von den beiden Angreifern heftig verprügelt, mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Während die beiden Unbekannten türmen, schafft es der Unternehmer, mit schweren Verletzungen und Verbrennungen aus dem Auto zu klettern und den Notruf zu alarmieren.

Die Rettungskräfte finden den Unternehmer in kritischem Zustand. Seither liegt Jaussi im Spital. Rund ein Viertel seiner Körperoberfläche sind verbrannt, wie der «Tribune de Genève» schreibt. Torso, Arme, Gesicht und Hals sind betroffen. Mehrmals musste Haut transplantiert werden.

Schon früher bedroht und angegriffen

Nun stellen sich die Ermittler die Frage: Was war der Zweck des Angriffs? Gemäss Recherchen der Westschweizer Zeitung könnte das Motiv wirtschaftlicher Natur sein. Denn Pascal Jaussi wird seit einigen Monaten immer wieder zu «industriellen Fragen» bedroht, wie er früher bereits erklärte.

Jaussis Firma Swiss Space Systems in Payerne entwickelt Space Shuttles, die Satelliten weitaus günstiger ins All bringen können und einst auch Menschen viel rascher von A nach B transportieren sollen. Weil das Unternehmen im Bereich der Raumfahrt derzeit so erfolgreich unterwegs ist, liegt der Verdacht nahe, dass sich der CEO Feinde gemacht hat.