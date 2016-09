Im Anschluss an das rund einstündige Gespräch in Zürich wandte sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an die Medien. Zu folgenden Themen gab er kurze Statements ab:

Zum Fazit des Gesprächs: «Wenn man am Ende eines Gesprächs sagt, dieses sei konstruktiv gewesen, dann heisst das meistens, dass man auf keinen grünen Zweig kam. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns in forciertem Tempo auf diesen grünen Zweig zubewegen. Wir sind uns in einigen Punkten näher gekommen, ich bin nach diesem Gespräch optimistischer, als ich es in den vergangenen Wochen war.»

Zur Frage, warum er «optimistischer» sei: «Ich habe das gesagt, um Ihnen eine Freude zu machen und um Ihre Neugier zu befriedigen. Aber wir sind in den Gesprächen fortgeschritten.»

Zum Verhältnis Schweiz - EU: «Ich bin der Meinung, dass die Europäische Union die Schweiz aus vielerlei Gründen braucht. Und die Schweiz braucht die EU – aus ähnlichen Gründen. Insofern geht es darum, dass die beiden respektvoll miteinander statt übereinander reden.»

Zum Umsetzungsvorschlag der nationalrätlichen Parlamentskommission, dem «Inländervorrang light»: «Schweizer Arbeitnehmer privilegiert zu behandeln, geht für mich in Ordnung, wenn dies im Rahmen des gegenseitigen Verhältnisses geschieht. Über andere Fragen, die noch offen sind, wird in den nächsten Wochen diskutiert.»

Über die Verlinkung zwischen der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative und dem institutionellen Rahmenabkommen: «Wir werden über diese Frage in den nächsten Wochen reden, sie sind noch nicht abschliessend geklärt. Wir würden uns freuen, wenn wir zu einer einvernehmlichen Lösung finden würden.»

Zur Frage, ob Verhandlungen angesichts der von der Kommission vorgeschlagenen Lösung überhaupt noch notwendig sind: «Es gibt noch offenstehende Fragen.»

Über die Beratungen im Schweizer Parlament: «Der Nationalrat wird das Gesetz übermorgen beraten, ich möchte mich nicht in die innerschweizerischen Angelegenheiten einmischen.»