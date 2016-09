«Bürokratiemonster», «Keine Wissensvermittlung mehr» – die Kritik am Lehrplan 21 ist heftig. Wie erklären Sie sich das?

Christoph Eymann: Seit dem Volksentscheid 2006 haben wir den Auftrag, einen nationalen Lehrplan zu erarbeiten. Es ist das erste Mal, dass man in diesem Land versucht, die Bildungsinhalte zu harmonisieren. Dass es dagegen Widerstand gibt, ist normal – das war bei Lehrplänen schon immer so.

Kritisiert wird vor allem das Konzept der Kompetenzorientierung.

In der Berufslehre und in den Gymnasien arbeitet man schon lange mit Kompetenzen, auch in der Schule ist dies nichts gänzlich Neues. Ich will nicht sagen, dass am Lehrplan 21 alles perfekt ist, aber er ist auch nicht so in Bausch und Bogen zu verurteilen, wie das politische Parteien, Lehrer-Standesorganisationen oder Gewerkschaften tun. Man kann mit diesem Tool arbeiten.

Dennoch: Wurden vonseiten der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) nicht auch Fehler gemacht?

Man kann immer sagen, dass man das eine oder andere hätte besser machen können. Aber wir haben, wie in solchen Fällen üblich, eine Vernehmlassung durchgeführt. Wir haben viele Anregungen aufgenommen und Verbesserungen angebracht. Ich kann deshalb die Aufregung nicht recht nachvollziehen. Aber wenn man natürlich Probleme bewirtschaften will, wie das die SVP macht, dann verstehe ich, dass man auf diesen Zug aufspringt. Es gibt gewisse Ideen zur Bildung aus dem Hause Blocher, die offenbar umgesetzt werden sollen. Also ist man gegen alles, das anders ist.