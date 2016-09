Zudem: Der Bahnhof Hardbrücke ist aufgrund eines Gleisschadens für den Bahnverkehr nur beschränkt fahren. Die Dauer der Einschränkung gilt für den ganzen restlichen Tag.

Ein wichtiges Teil an einer Weiche sei defekt und die Reparaturarbeiten könnten erst in der Nacht durchgeführt werden, teilte die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Um den Bahnhof Tiefenbrunnen trotzdem zu bedienen, legen die Züge der S7 von Winterthur nach Rapperswil in Tiefenbrunnen einen ausserordentlichen Halt ein.