«Fake News»: Seit Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, ist dieses Wort in aller Munde. Die Verbreitung von Falschmeldungen in den sozialen Medien habe Trump zum Sieg verholfen, heisst es. Eine Lügengeschichte über eine lesbische Beziehung von Hillary Clinton mit ihrer Beraterin Huma Abedin wurde auf Facebook viel öfter weitergeleitet und kommentiert als seriöse Nachrichten der Zeitungen «New York Times» oder «Washington Post». In Mazedonien haben Jugendliche Tausende Dollar damit verdient, «Fake News» zu generieren und in die Welt zu setzen.

Auch in der Schweiz gehen Falschmeldungen um. Diese Woche sorgte ein Screenshot eines Facebook-Eintrags von SVP-Nationalrat Andreas Glarner für Aufsehen. Darin verlinkt er einen Artikel der dubiosen Website politikstube.com. Dieser beschreibt, wie Flüchtlinge in Griechenland Einheimische angegriffen haben sollen. Oberhalb des Links lässt Glarner auf sechs Zeilen seine Wut raus: Die Grenzen müssten endlich dichtgemacht werden und ein Schiessbefehl gegen Flüchtlinge sei vielleicht auch nicht unangebracht.