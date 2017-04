Das Obergericht des Kantons Zürich erklärte Erb im Januar 2014 des gewerbsmässigen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung und der mehrfachen Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung für schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren.

Das Bundesgericht bestätigte das Urteil im August 2015. Erb legte gegen diesen Beschluss Beschwerde wegen akuter Suizidgefahr ein. Doch am 30. März 2017 verkündete das Bundesgericht in Lausanne, dass es bei seinem Urteil bleibt. Erb hätte also aus seinem Schloss ausziehen müssen.

Erb war der letzte Konzernchef der Winterthurer Erb-Gruppe, die 2003 Konkurs ging. Der Fall gilt als zweitgrösste Firmenpleite der Schweizer Geschichte. Der Schaden soll sich auf mehrere Milliarden belaufen.

Erb stritt stets alle Vorwürfe ab und schob die Schuld seinem verstorbenen Vater Hugo zu. Dieser habe die Fäden in der Hand gehabt. (cma)

