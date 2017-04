Die Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre gibt Ihnen strategisch recht, Ihre Anleger sind ziemlich erfolgsverwöhnt. Doch was ist, wenn die Forschung nicht mehr weiterkommt? Wenn es Roche oder anderen Pharmafirmen nicht mehr gelingt, immer neue Medikamente auf den Markt zu bringen?

Der Gesundheitsbereich ist im Vergleich zu anderen Branchen ein Feld mit enormem Bedarf. Ein Grossteil der Krankheiten kann noch nicht behandelt werden. Die entscheidende Frage für uns ist: Kann die Wissenschaft neue Ansätze liefern? Das ist zwingend.

Kann sie?

Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, bin ich sicher, dass wir uns darüber unterhalten werden, wie die Wissenschaft wieder auf erstaunlichste Weise fortgeschritten ist. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass man mit Immuntherapie Krebs behandeln kann.

Was bedeutet das für die strategische Zukunft von Roche?

Wir folgen der Wissenschaft. Wir gehen immer dorthin, wo wir eine Krankheit besser verstehen und mit neuen Mechanismen eingreifen können. Die Wahrheit ist, wir sind in die Onkologie gestolpert, weil sich dort neue Möglichkeiten aufgetan hatten. Historisch betrachtet waren wir in den unterschiedlichsten Bereichen führend, etwa in der Neurologie oder bei Infektionskrankheiten. Heute gehen wir neben Krebs auch stärker ins Feld der Autoimmunerkrankungen wie multiple Sklerose oder rheumatoide Arthritis. Gerade der Fokus aufs Immunsystem bringt uns immer wieder in neue Therapiegebiete, weil die Immunabwehr praktisch bei jeder Krankheit eine Rolle spielt.

Roche verfolgt eine Politik der kleinen Schritte. Im Silicon Valley scheint man in grösseren Dimensionen zu denken. Googles Gesundheits-Start-up Calico etwa will Quantensprünge in der Forschung erzielen. Nichts weniger als die Unsterblichkeit ist das Ziel. Müsste sich Roche nicht auch solche ambitioniertere Ziele stecken?

Na ja. Wir sterben letztlich alle an Krankheiten. Wenn Sie also sagen, Sie wollen ewig leben, müssen Sie die Krankheiten in den Griff bekommen. Die Vision des ewigen Lebens ist damit nur eine extreme Formulierung, dass wir grosse Innovationen benötigen, um Krankheiten heilen zu können. Von daher ist Roche mittendrin.

Würden Sie ewig leben wollen?

Ich befürchte, dass sich mir die Frage real nicht stellen wird (lacht). Aber es ist natürlich so, dass auch der Tod zum Leben gehört. Der Wert des Lebens ist dadurch begründet, dass es begrenzt ist. Alles, was unbegrenzt vorhanden ist, hat letztlich weniger Wert. Das ist eine interessante Frage, zu der ich mir noch mehr Gedanken machen sollte. Ostern ist ein guter Zeitpunkt dafür.

Die USA, der wichtigste Markt für Roche, befindet sich im Umbruch. Präsident Donald Trump hat eine tiefgreifende Gesundheitsreform losgetreten, überzogenen Medikamentenpreisen den Kampf angesagt und den Protektionismus ausgerufen. Was heisst das für Sie?

Es herrscht zurzeit eine relativ hohe Unsicherheit, was in den USA passieren wird. Aber mein Vertrauen in die USA ist sehr hoch. Die Begeisterung für medizinischen und technologischen Fortschritt ist extrem spürbar und tief verankert. Innovation wird gefeiert, ob auf politischer Ebene oder im persönlichen Bereich, trotz anhaltender Preisdebatte. Das bleibt so, davon bin ich überzeugt. Damit sind für uns die grundsätzlichen Voraussetzungen gegeben.

Trotzdem sind gerade für die Krebsimmuntherapie die Kosten sehr hoch. Sie könnten unter Druck geraten, da Präsident Trump die Medikamentenpreise senken will.

Ich bin überzeugt, dass echte Innovation auch weiterhin in den USA honoriert – und damit bezahlt wird. Deshalb haben wir viel investiert und werden auch weiter in den USA investieren.