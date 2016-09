Verleger Peter Wanner, VR-Präsident der AZ Medien – die unter anderem auch die «Nordwestschweiz» herausgeben, zeigt sich mehr als erstaunt über den gestrigen Zeitungsartikel in der «NZZ am Sonntag» (NZZaS). Er hält gegenüber dieser Zeitung fest, dass es keinen Plan und kein Projekt für einen nationalen TV-Sender gebe. Auch werde TV 24 nicht in Tele Züri integriert. «Der Artikel ist in Teilen frei erfunden», so Wanner.

Dementi im Vorfeld

Wanner habe vor Erscheinen des Artikels zweimal telefonisch und zweimal per Mail Kontakt gehabt mit dem NZZaS-Journalisten und einen Plan für ein sprachregionales TV-Projekt klar dementiert. Doch dieser habe wider besseres Wissen an seiner Version festgehalten. Die NZZaS hatte gestern in der Titelgeschichte berichtet, dass Peter Wanner 100 Millionen Franken aus dem Gebührentopf der SRG verlange, in den pro Jahr 1,3 Milliarden Franken einbezahlt werden.

Mit dem Geld wolle der Aargauer Medienunternehmer einen Fernsehsender für die ganze Deutschschweiz lancieren und damit die beiden SRG-Sender SRF 1 und 2 konkurrenzieren. Geplant sei ein Vollprogramm mit Information, Sport und Unterhaltung, so die NZZaS. Wanner solle seinen Vorschlag der Zeitung zufolge vor den Fernmeldekommissionen von Stände- und Nationalrat präsentiert haben, die den Service-public-Bericht des Bundesrats berieten.

Verschiedene Varianten

Peter Wanner stellt klar, dass er vor den zuständigen Kommissionen des Ständerats und des Nationalrats über ordnungspolitische Varianten gesprochen habe. «Wenn man bei den elektronischen Medien mehr Wettbewerb und mehr Angebots- und Meinungsvielfalt erreichen wolle, gibt es nebst der Variante Werbeeinschränkung, die vom Verband Schweizer Medien vorgeschlagen werde, und der Variante Gebührensenkung auch eine Variante Gebührenumverteilung.» Er nannte laut eigenen Angaben Beispiele für mögliche sprachregionale Spartensender, die als Leistungsaufträge öffentlich ausgeschrieben werden müssten und für die sich private Anbieter bewerben könnten.