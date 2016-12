Beschuldigter zeigte sich kooperativ

Der Angeklagte sei sofort geständig gewesen und habe zur Aufklärung der Vorfälle beigetragen, so die Richterin. Das Ausmass des Diebstahls sei aber "nicht unerheblich" gewesen. Er habe das Vertrauen seiner Arbeitgeberin ausgenutzt und zugleich die Post in ihrem Ansehen massgeblich geschädigt. Sie merkte zudem an, dass das Vorgehen des 46-Jährigen plump gewesen sei und es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis die Taten aufflogen.

Der Beschuldigte gab in der Befragung an, er habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Er sei fast "erleichtert" gewesen, als alles vorbei gewesen sei. Das Ganze sei ihm "über den Kopf hinaus gewachsen". Als Motive gab er finanzielle Not an und dass er sich schämte, Sozialhilfe zu beantragen. Er habe nun wieder eine Anstellung in der Gastronomie gefunden und wolle sein Leben neu ordnen.

Der Verteidigung hatte, da es sich um ein abgekürztes Verfahren handelte, am beantragten Strafmass der Bundesanwaltschaft in der Hauptverhandlung nichts auszusetzen. Der Anwalt erhob jedoch Vorwürfe gegen die Post, welche habe ein Mitverschulden habe, weil ihre Kontrollmechanismen nicht gegriffen hätten.