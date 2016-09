Kein Jubel wie bei Churchill

So gut sich Schneider-Ammann und Juncker persönlich verstehen: Atmosphärisch liegt also durchaus Spannung in der Luft im kleinen Konferenzraum der Universität. Und inhaltlich bleiben die beiden Staatsmänner im Unkonkreten, wie stets seit der Annahme der SVP-Initiative am 9. Februar 2014. Nun immerhin mit besserem Grund als zuletzt: Zuerst ist nun nämlich das Schweizer Parlament dran. Morgen Mittwoch bereits dürfte der Nationalrat den «Inländervorrang light» beschliessen, auf den sich die vorbereitende Staatspolitische Kommission geeinigt hat. Im Dezember dann hat der Ständerat die Gelegenheit, eine etwas schärfere Umsetzung des Zuwanderungsartikels durchzusetzen.

Als der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill am 19. September 1946 in Zürich eintraf, jubelte ihm die ganze Stadt zu. Der britische Premierminister wurde von Schulkindern umschwärmt, die extra frei bekommen hatten, und wurde von einem Blumensegen förmlich zugedeckt, wie die NZZ damals notierte. In der Aula der Universität sprach er dann die Worte, die legendär wurden und den Weg eines friedlichen europäischen Staatenbundes vorzeichneten: «Therefore I say to you: let Europe arise!» Keine vergleichbare Begeisterung schwappt Jean-Claude Juncker entgegen, auf den Tag genau 70 Jahre später. Auf einem Schild, das ihm den Weg zur Aula leitet, wird er als «Jean-Claude Junker» angekündigt, ohne «c». Und draussen vor dem Hauptgebäude trifft sich die Junge SVP, um sich die EU «schönzu-trinken», wie es der Kommissionspräsident zu tun pflege.