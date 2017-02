Die Sendung «Einstein» habe die Forschung zum Einsturz des WTC7 als Verschwörungstheorie abgetan, so Ganser. SRF habe diffamiert, statt aufgeklärt.

Ganser verdient sein Geld mit sogenannter kritischer Forschung. Und der Angriff auf die Türme des World Trade Center ist die Königsdisziplin der kritischen Forschung. Immer wieder plädiert Ganser dafür, unvoreingenommene Untersuchungen zum Einsturz des WTC 7 durchzuführen, mit einer Hartnäckigkeit, die an einen Getriebenen erinnert.

In einer Mail an den Redaktionsleiter von «Einstein», das Projer in der Sendung vorlesen liess, vollzog Ganser dann aber eine 180-Grad-Kehrtwende: Der Beitrag sei «sachlich» und «fair» gewesen, schrieb Ganser. Einzig den Mix mit «Klimalüge» und «Protokolle» habe er schlecht gefunden.

Dass diese Mail jemals den Weg an die Öffentlichkeit finden würde, damit hatte Ganser wohl nicht gerechnet.