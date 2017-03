So eine skurrile Ausgangslage gibt es im Bundeshaus nicht alle Tage: Traktandiert war das Geschäft Nummer 15.072, das Klima- und Energielenkungssystem (KELS). Dieses stellt die zweite Etappe der Energiestrategie 2050 dar und war das letzte Projekt, das die damalige Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf noch aufgegleist hatte.

Ihr Nachfolger Ueli Maurer erbte das Dossier und musste es gestern Nachmittag im Nationalrat vertreten. In der Zwischenzeit hatte die vorberatende Kommission einstimmig beschlossen, auf das Geschäft gar nicht erst einzutreten. Der Totalabsturz war also programmiert. Der Bundesrat kann eigene Vorlagen aber nicht zurückziehen, so chancenlos sie auch sind.

Und so kam es, wie es kommen musste: Nach einer angesichts der klaren Ausgangslage erstaunlich lebhaften Debatte trat der Rat nicht auf das Klima- und Energielenkungssystem ein – stillschweigend. Denn Maurer erklärte, dass er nicht auf einer Abstimmung bestehe. Es dürfte ein historischer Vorgang gewesen sein: Die Parlamentsbibliothek teilte zuvor auf Anfrage mit, sie habe auf die Schnelle gerade mal «einen Fall gefunden», bei welchem der Nationalrat bei einer Bundesratsvorlage einstimmig «Nichteintreten» beschlossen habe (2007 beim Bundesgesetz über den Wald). Dort wurde im Gegensatz zu gestern aber abgestimmt.

«Am Volk vorbei»

Die Grünliberalen, die sich gestern bei einer allfälligen Abstimmung der Stimme enthalten hätten, weil sie gegen einen Verfassungsartikel sind, geben aber noch nicht auf. Sie wollen «endlich die positiven Aspekte von Lenkungsabgaben» dargelegt haben, wie es Nationalrat Jürg Grossen ausdrückt. In einem gestern eingereichten Postulat will er vom Bundesrat wissen, wie «schrittweise ein staatsquotenneutrales und dadurch für Bevölkerung und Wirtschaft verkraftbares Klima- und Energielenkungssystem auf Gesetzesebene» eingeführt werden könnte. So soll in einem ersten Schritt eine Lenkungsabgabe auf Strom und später auf Treibstoffen, allenfalls kombiniert mit Mobility-Pricing, geprüft werden. Auch könne die C02-Abgabe auf Brennstoffen in ein Lenkungssystem ohne Teilzweckbindung umgesetzt werden.

Nimmt man die gestrige Debatte zum Nennwert, dürfte aber nur schon das Postulat, das lediglich einen «harmlosen» Bericht fordert, einen schweren Stand haben. «Die SVP wird alles daransetzen, dass zu einem späteren Zeitpunkt nicht auf den einfacheren Weg der Gesetzesanpassungen umgeschwenkt wird und schleichend am Volk vorbei die schmerzhaften Massnahmen kommen», sagt Hansjörg Knecht (SVP, AG). Peter Schilliger (FDP, LU) seinerseits betont, dass Lenkungsabgaben «im Umfeld der Klimagesetzgebung heute schon stattfinden» und die Revision des CO2-Gesetzes bevorstehe. Zudem habe sich der Energieverbrauch pro Kopf in den letzten Jahren ohnehin bereits gesenkt. «Wir sind auf gutem Weg», schliesst Schilliger.

Die GLP ihrerseits fühlt sich von der Wissenschaft getragen und bezieht sich auf die ETH Zürich. Diese hat vor zwei Wochen in einer Studie festgestellt, dass ein Lenkungssystem gesamtwirtschaftlich erheblich effizienter und um bis zu fünfmal kostengünstiger als Förderung ist.

Das Problem dabei: Haushalte und Unternehmen nehmen das nicht so wahr, denn Lenkungsabgaben erhöhen die Energiepreise stärker als über Subventionen. Die zusätzlichen Einnahmen würde der Bund wieder an Bevölkerung und Firmen zurückverteilen – doch das blenden die Betroffenen häufig aus, so die Studie.