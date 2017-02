Der Protestumzug lockte rund 300 Personen an, wie "Der Bund" berichtet. Sie protestierten gegen die Hausräumung an der Effingerstrasse, die die Polizei den ganzen Tag beschäftigt hatte: Am Morgen war es zu eigentlichen Gefechten gekommen: Die Besetzer beschossen die Polizei mit Feuerwerk, die Ordnungshüter wehrten sich mit Gummischrot.

Der Aufruf zum Umzug erfolgte auf Facebook. Die Demonstranten zogen von der Schützenmatte in Richtung Bierhübeli, Mittelstrasse, Länggasse und Hallerstrasse. Sie zündeten unterwegs Feuerwerkskörper, versprayten Wände, schlugen Telefonzellen ein und stahlen Reifen bei einer Garage. In der Hallerstrasse stoppte die Polizei den Saubannerzug schliesslich. Die Demonstranten bewarfen laut einer Polizeimitteilung die Einsatzkräfte mit Petarden, Feuerwerk, Steinen und mit Farbe gefüllten Gläsern. Verletzt wurde niemand.