«Die doppelte Tragik», sagt Mörgeli, «bestand ja darin, dass ich am Medizinhistorischen Museum der Universität Zürich meine Stelle verlor wegen der Politik. Und mein politisches Amt wegen der Ereignisse an der Universität.» Ausserdem litt er an den Folgen eines schweren Autounfalls – sie seien spürbar noch heute. Auch die Ehe war unrettbar in die Krise geraten.

Ein Amigo und die Verdrahtung

Das ist Gegenwind, der manch anderen für lange aus dem Gleichgewicht geworfen hätte. Nun heisst es von der Politik, namentlich von Parteifreunden, dass sie einem noch während einer Umarmung das Messer in den Rücken stossen können. Um geliebt zu werden, sagt Mörgeli, müsse man zuletzt in die Politik gehen: «Liebe finden Sie anderswo.» Dennoch stärkten hier Parteifreunde Mörgeli den Rücken.

Köppel verschaffte ihm Arbeit auf der Redaktion und ein Mandat zurück im Parlament, als aussenpolitischer Berater. Aktuell lobt Köppel in den höchsten Tönen Mörgelis neues Werk, seinen Wälzer über 100 Jahre SVP. Das Lob mag verdient sein. Aber wie viel wert ist Lob aus einem Lautsprecher, dessen Verdrahtung man kennt? Wie viel Abhängigkeit von einem Amigo ist ausserdem einem Einzelkämpfer noch würdig und klug? «Damals nahm mir die Unterstützung die Mutlosigkeit», sagt Mörgeli, «heute habe ich auch meine Research Mörgeli GmbH, eine Beraterfirma.»

Also reden wir am Schluss vom Tod. Als langjähriger Vizepräsident der Europäischen (!) Totentanz-Vereinigung (der Sensemann kennt halt keine Nation) ist Mörgeli fasziniert von dieser grossen, alle Künste umfassenden Kulturtradition.

Wir fragen: «Macht Sie jene Kälte immun?» Woher bezieht Mörgeli den Mut, sich rücksichtslos in Kämpfe zu verbeissen, schon als Gymnasiast allein auf rechter Flur, Kämpfe gnadenlos durchzustehen, einen Biss nie zu bereuen? Wie bei Samuel Schmid, den Mörgeli zu Tränen trieb. Ist das wieder nur Instinkt, stets zu wittern, wo bei anderen der Nerv sitzt, wo ihre Tapferkeit endet und die Schwäche beginnt? Oder steckt darin auch etwas vom gleichgültigen Gleichmacher Tod?

Mörgeli lacht ... und überlegt: «Journalisten, sagt er, halluzinierten ihn gern als makabren Geistertänzer bei Mitternacht im Wald. Sein Interesse am Totentanz sei aber wissenschaftlich. Hingegen seien es Lebende, sehr vitale Menschen gewesen, die ihm das Rüstzeug zum Streit weitergegeben hätten: weniger die Eltern als seine Grosseltern.

Da sei zwischen Hundwil AR, Töss und Rebstein im Rheintal eine Rueche-Mélange entstanden, die, akademisch zugeschliffen, zweifellos von Nutzen sei im politischen Gefecht. Abgesehen davon, dass er eine Bauernwelt kennen gelernt habe «wie heute im Balkan». Neben dem Plumpsklo bei Verwandten, wo der Knabe Christoph hockte, lagen Schnipsel des «Tages-Anzeigers»: «Zeitungspapier diente hervorragend zu dem Zweck.»