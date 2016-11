Bern. Die Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten fürchtet sich nicht vor einer AKW-Katastrophe, wie sie Japan in Fukushima erlebte. 54,5 Prozent sagen in einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers Marketagent.com für die Zeitung „Schweiz am Sonntag“, sie hätten keine Angst vor einer solchen Katastrophe in der Schweiz. 37,3 Prozent der Befragten hingegen sehen das anders, 8,2 Prozent antworten mit «Weiss nicht».

Marketagent.com befragte im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 4. November 1073 stimmberechtigte Personen aus der Deutsch- und der Westschweiz. Die höchsten Befürchtungen im Zusammenhang mit einer AKW-Katastrophe haben Frauen aus der Westschweiz. Ihr Ja-Anteil liegt bei 46,7 Prozent.