Herr Landolt, das war ein guter Tag für Sie. Die BDP gehörte bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu den Siegern.

Martin Landolt: Ein Freudentag war es vor allem deshalb, weil wir Nationalräte uns endlich zu einem Kompromiss durchringen konnten, dem sich nun aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Ständerat anschliessen wird.

Erachten Sie die Masseneinwanderungsinitiative mit dem Konzept, das das Parlament nun beschliessen wird, als umgesetzt?

Nein. Auch fast drei Jahre nach der Annahme der Initiative stehen wir am Anfang des Prozesses und nicht an dessen Ende.

Was bleibt zu tun?

Einerseits muss der Bundesrat mit der EU weiterverhandeln. Andererseits vertritt die BDP seit über zwei Jahren dezidiert die Meinung, dem Volk müsse die Abstimmungsfrage vorgelegt werden, ob es die Bilateralen erhalten oder aufkündigen will. Die Rasa-Initiative bietet die Gelegenheit, dies mittels Gegenvorschlag zu präzisieren.

Die SVP wird leichtes Spiel haben: Sie wird die Abstimmung als unnötige Wiederholung der Masseneinwanderungsinitiative brandmarken.

Das wird die SVP so oder so tun – egal, ob im Kampf gegen einen Rasa-Gegenvorschlag oder ein vom Parlament beschlossenes Gesetz. Wir brauchen keine Angst vor der Bevölkerung zu haben.

Weshalb glauben Sie, dass sie anders entscheiden wird als am 9. Februar 2014?

Sie will eine tiefere Zuwanderung, daran besteht kein Zweifel. Doch wie dieses Ziel erreicht wird, spielt ihr wohl keine Rolle. Deshalb ist es umso schlimmer, dass der Bundesrat in den letzten drei Jahren so wenig unternommen hat, um alternative Ansätze zur Senkung der Zuwanderung vorwärtszutreiben. Die Fachkräfteinitiative beispielsweise ist toter Buchstabe geblieben. Das macht mich hässig.

Was machen Sie, wenn Volk und Stände zu Initiative und Gegenvorschlag Nein sagen?

Dann hätte sich der Souverän explizit gegen die Bilateralen ausgesprochen – und das von der SVP propagierte Kontingentsystem würde leider zum einzigen Weg.