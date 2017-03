Auf dem Buchumschlag der französischen Ausgabe prangt ein Zitat von Friedrich II., laut dem Maria Theresia «Lust zu dominieren» hatte. Wie war ihr Verhältnis zur Macht?

Maria Theresia war eine Herrscherin, die ihre Lust zum Herrschen durch einen unglaublichen Charme und diplomatisches Geschick zu bemänteln wusste. In Versailles warnte der König seine Botschafter: «Seid vorsichtig, lasst euch von dieser Frau nicht bezirzen!» Aber Maria Theresia liebte die Macht und übte sie bis zu ihrem Tod aus.

Der Zyniker Friedrich sagte einmal, Maria Theresia stehle wie alle Herrscher neues Land, nur vergiesse sie darüber Tränen.

In moralischer Hinsicht liegt Maria-Theresia doch über Friedrich. Im Falle Polens verriet sie ihre Prinzipien weniger klar. Dass sie es manchmal trotzdem tat, weckte gerade mein Interesse. Die Frau, die in ganz Europa im Ruf einer hohen, ja vielleicht christlich-exzessiven Moralität stand, beteiligte sich wider ihre Prinzipien an der Aufteilung Polens. Das stellte sie indessen nicht vor eine Zerreissprobe. Ich sehe darin eher eine menschliche Schwäche. Maria-Theresia unterlag einer Duplizität – sie war moralisch, charmant und diplomatisch, verfügte aber auch über einen immensen politischen Instinkt, den sie einzusetzen wusste, wenn sie etwa mit dem Erbfeind Frankreich zielsicher eine Allianz einging. Zu ihren femininen Waffen gehörte es, in der Öffentlichkeit zu weinen.

Also eine begabte Schauspielerin?

Schon als Kind hatte Maria Theresia die Theaterkunst gelernt, und alle sagten, sie sei eine wunderbare Schauspielerin.

Umso überraschter liest man, dass Maria-Theresia unter Depressionen und Manien gelitten habe.

Davon bin ich überzeugt, und zwar aufgrund ihrer Privatkorrespondenz etwa mit Obersthofmeister Orsini-Rosenberg oder Hofbaumeister Silva-Tarouca, zu denen sie volles Vertrauen hatte. Ihnen schreibt sie an einem Tag, sie könne einen bestimmten Anwalt nicht besuchen, da sie den ganzen Tag über geweint habe und verzweifelt sei.

Der Briefkontakt mit der eigenen Mutter blieb äusserst kühl.

Ja, zwischen den beiden Frauen bestand eine grosse Distanz. Ein Grund war sicher, dass sich die Mutter wenig um Klein Maria Theresia gekümmert hatte. Ein zweiter anderer dünkt mich aber ebenso interessant: Diese Mutter hatte ihrerseits nach Macht gedürstet und darunter gelitten, dass sie nie dazu in der Lage war zu regieren. Zwischen einer Mutter und einer Tochter, die beide so sehr auf Macht aus waren, konnte es keine wirklich befriedete Beziehung geben. Das mag diese Distanziertheit erklären.

Woher rührte denn dieser Machthunger Maria Theresias? Suchte sie die Anerkennung des Vaters?

Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihren Vater überhaupt bewunderte. Mehr als Respekt brachte sie ihm gegenüber kaum auf. Die Bewunderung galt drei wichtigen Frauenfiguren, der Mutter, der Gouvernante, der Tante. Sie vermittelten dem Mädchen vorbildlich den Geschmack der Machtausübung. Sicher ist, dass Maria Theresia schon sehr früh darauf kam.

Ein Wille zur Macht also von Kindsbeinen an?

Ja, und ein sehr feminines Machtverständnis.

Was hat Sie als Französin am meisten überrascht?

Ich glaube, es war, wie schon angetönt, der Eindruck, dass diese Frau uns noch heute etwas zu sagen hat. Ich habe mich sieben Jahre lang mit dem Thema beschäftigt, und ich hatte stets den Eindruck einer gewissen Vertrautheit. Viele Frauen mögen sich darin erkennen, wie Maria Theresia mit den Widersprüchen, Spannungen und Problemen ihres Lebens umgegangen ist. So fern einem Katharina heute scheint, so nahe fühlt man sich Maria Theresia.