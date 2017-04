«Es hat Kontakte – auch sexuelle gegeben. Ich habe sie aber anders in Erinnerung als Buchautor Markus Zangger», erklärte der Pädagoge und ehemalige Lehrer am Freitag in einem Interview mit TeleZüri. Er habe keinem Jugendlichen Schaden zufügen wollen. Die Berührungen und den Körperkontakt habe er als eine geeignete Therapieform zur Entwicklung und Befreiung bei gewissen Kindern betrachtet.

«Wenn es ihnen geschadet hat, dann tut es mir leid», erklärt Jürg Jegge. Er habe stets mit guten Absichten und niemals mit bösen Motiven gehandelt. Auf die Frage von TeleZüri nach der Anzahl der Jugendlichen, mit denen Jürg Jegge auch Körperkontakt gehabt hatte, antwortete der Pädagoge: «Unter zehn».

Im am Dienstag erschienenen Buch «Jürg Jegges dunkle Seite» waren in dieser Woche schwere Vorwürfe eines angeblichen Missbrauchsopfers gegen den Pädagogen und ehemaligen Lehrer erhoben worden. Nach Markus Zangger hatte sich auch noch eine zweite Person in den Medien gemeldet und Jürg Jegge sexuellen und psychischen Missbrauch vorgeworfen.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda bestritt Jegge nicht, dass es zu sexuellen Kontakten kam. "Es gab alle möglichen Kontakte, auch sexuelle", sagte er.

Zangger sei auch nicht der einzige gewesen: "Es gab immer dann einen sexuellen Kontakt, wenn ich das Gefühl hatte, es bringe etwas." Zu dieser Zeit habe man von einer allgemeinen Befreiung gesprochen, die eher zu erreichen wäre, wenn sie mit einer Befreiung des Körpers und seiner Sexualität einherginge. "Nicht alle haben diese Theorie vertreten, aber sie wurde diskutiert."

Jegge betonte aber auch, dass er die Therapie heute nicht mehr machen würde. "Bei all meinem fortschrittlichem Lehrertum habe ich falsch eingeschätzt, dass ich für die Schüler eine Autoritätsperson bin", sagte er. Das habe er damals nicht gesehen.

Diese Problematik sei damals in der ganzen Diskussion in diesem "rot-grünen Kuchen" auch nicht thematisiert worden. "Das kam erst jetzt hervor."