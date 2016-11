Der vernünftige Umgang mit Geld, besonders auch mit viel Geld, will also gelernt sein. Aber es gibt hierzulande sicher viele seriöse Institute und Berater, die Erfahrung haben mit solchen Kunden: Die Privatbanken in der Schweiz, sind genau auf diese Fragen spezialisiert. Die 1937 gegründete Interkantonale Landeslotterie – heute Swisslos genannt – hat in den letzten Jahren auch dazugelernt. Die Gewinner werden kaum noch in der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist besser so: Keiner hat plötzlich so viele Freunde wie ein Lottogewinner. Manch ein verschollen geglaubter Schulkollege tauchte bei den Lotto-Millionären wieder auf.

Viel Geld, das heisst also nicht nur Spass und Völlerei. Sondern vor allem viel Verantwortung. Und hier kann auch angesetzt werden: Ein Lottogewinner kann nämlich mit seinem Geld viel bewirken. Von Spenden bis hin zu Investitionen in Unternehmen. Auch wenn das auf den ersten Blick naiv tönt: Es gibt sehr vernünftige Möglichkeiten, mit einem Millionengewinn umzugehen.

Das Beispiel, das ich hier gerne anführen will, stammt zwar nicht aus der Lotto-Welt, sondern aus dem Showbusiness: Daniel Küblböck. In der ersten Staffel der Casting-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» sorgte er als quietschender Teenie mit schrillen Auftritten für Furore. Inzwischen hat sich der 31-Jährige zum erfolgreichen Solar-Unternehmer gemausert.

Küblböck hat investiert, als in Deutschland plötzlich die Energiewende eingebrochen ist und der Staat Milliarden in die Einspeisevergütung gebuttert hatte. Der Sänger baute mit dem Geld aus den Gagen Solardächer und machte Kasse. Inzwischen fliessen die staatlichen Subventionen zwar nicht mehr so hoch wie zu Beginn der Bonanza, aber der einst Belächelte lebt dennoch nicht schlecht davon.

Kontra von Etienne Wuillemin: Das grosse Glück? Nein, der direkte Sturz ins Verderben!

Die Vorstellung ist mehr als verlockend. 44 Millionen Franken, nur für mich!

Ein Leben im Rausch und ohne Kater. Ich kann mir alles leisten. Ich muss nie mehr arbeiten. Das grösste Glück auf Erden! Aber so ist das nicht. So funktioniert das Leben nicht. Wenn ich 44 Millionen gewinne, dann ist das gleichbedeutend mit dem Sturz ins Verderben.