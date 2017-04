Diese Toleranz ist umstritten. Islamkritiker wie Ayaan Hirsi Ali sagen, dass wir uns zu nützlichen Idioten eines islamischen Totalitarismus machen.

Das ist ein rein politisches und ideologisches Argument. Sie geht davon aus, dass alle Muslime gleich sind, und dass sie eine Strategie zur Eroberung der Welt haben. Es mag sein, dass einzelne Wirrköpfe von einer Weltherrschaft des Islams träumen. Doch Hitler schwärmte von Wagner. Soll man deswegen «Die Walküre» verbieten? Es ist nicht an uns zu entscheiden, was eine Religion ist. Wir müssen mit dem Islam und anderen Religionen stets von neuem aushandeln, welche Spielregeln in unserer Gesellschaft gelten sollen. Darin haben wir eine lange Tradition. Und sehr oft finden wir auch Lösungen.

Terror und Rechtspopulismus machen es heute jedoch schwer, solche Lösungen zu finden. Heute ist wieder vom «christlichen Europa» die Rede.

Was genau ist die «christliche Identität» Europas? Man kritisiert, Muslime seien gegen die Rechte der Frauen und verurteilten die Homo-Ehe. Das stimmt – aber was ist mit der katholischen Kirche? Wir tun so, als ob christliche Werte und eine christliche Identität das Gleiche seien. Das stimmt nicht. Hören Sie doch zu, was der Papst sagt. Er beklagt sich darüber, dass die dominante Kultur in Europa gerade nicht christlich sei.

Woran denken Sie konkret?

Empfängnisverhütung wird von der katholischen Kirche nach wie vor akzeptiert, aber sie ist eine Tatsache in Europa. Das Gleiche gilt für die Rechte von Homosexuellen. Was genau sind also die «christlichen Werte» in Europa? Was ist eine «christliche Identität»? Interessanterweise sind heute alle Rechtspopulisten säkular – ausser in Polen. Die Populisten kämpfen nicht für traditionelle christliche Werte oder gegen die Abtreibung. Solche Fragen sind ihnen weitgehend egal.

Aber sie kämpfen gegen den Islam.

Im Namen des Säkularismus. Marine Le Pen empfindet es als Skandal, dass in Frankreich leer stehende Kirchen in Moscheen verwandelt werden. Aber was schlägt sie vor: Wir sollten die Kirchen in Museen umwandeln! Auch Le Pen hat gemerkt, dass niemand mehr zum Gottesdienst geht. Ist das christlich? Wir alle wissen, dass der christliche Glauben im Niedergang begriffen ist.

Kultur und Religion driften auseinander, sagen Sie. Gilt das auch für den Islam?

Absolut. Selbst im Nahen Osten ist der Islam auf dem Rückzug. Auch dort gibt es immer mehr Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen, nicht mehr fasten oder zum Christentum konvertieren. Die Politisierung der Religion tötet die Religion. Der Iran ist die am meisten säkularisierte Gesellschaft im Nahen Osten. Nach 40 Jahren unter einem islamischen Regime haben die Menschen die Schnauze voll.