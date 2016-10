Den finanziellen Spielraum für Steuersenkungen erhalten die Kantone durch einen höheren Anteil an der direkten Bundessteuer. Das kostet den Bund rund 900 Millionen Franken. Insgesamt beläuft sich die Rechnung für den Bund auf mindestens 1,1 Milliarden Franken.

Das seien 1,5 Prozent der Bundeseinnahmen, sagte Maurer. Diesen Betrag könne man ohne Risiko in künftige Erträge investieren. "Wenn wir diesen Schritt nicht machen, werden wir mit Sicherheit höhere Einnahmeausfälle haben", ist der Finanzminister überzeugt.

Werkzeugkasten für Kantone

Neben tieferen Steuern sollen die Kantone den Unternehmen weitere Vergünstigungen gewähren können. Drei Instrumente stehen im Vordergrund: Mit der Patentbox werden Erträge aus Patenten und anderen Immaterialgüterrechten zu einem tieferen Satz besteuert. Die Inputförderung subventioniert Forschungsaufwendungen. Die zinsbereinigte Gewinnsteuer erlaubt den Abzug eines fiktiven Zinssatzes auf überdurchschnittlich hohem Eigenkapital.

Die Steuerausfälle für die Kantone lassen sich noch nicht beziffern, weil nicht klar ist, welcher Kanton welche Vergünstigungen einführt. Für alle sei etwas drin in dem Werkzeugkasten, sagte die basel-städtische Finanzdirektorin Eva Herzog. Für die SP-Politikerin ist entscheidend, dass alle Vergünstigungen zusammengenommen zu steuerlichen Ermässigungen von höchstens 80 Prozent führen dürfen.

"Das ist ein Verbesserung", sagte sie mit Verweis auf die umstrittene Unternehmenssteuerreform II. Die unerwartet hohen Steuerausfälle, die dadurch entstandenen, dienen Herzogs eigener Partei als Argument im Abstimmungskampf. Die SP warnt vor neuen Steuerschlupflöchern für Konzerne und Grossaktionäre, die von den Arbeitnehmenden wieder gestopft werden müssten.

Neue Steuerschlupflöcher

Die Partei hat darum zusammen mit Grünen, Gewerkschaftsbund, Unia sowie weitere Gewerkschaften und Jungparteien Unterschriften für ein Referendum gesammelt. Die Vorlage kommt am 12. Februar 2017 an die Urne. Dass er den Abstimmungskampf bereits jetzt eröffnet, begründete Maurer mit dem grossen Informationsbedarf. Nach dem Urnengang von Ende November und den Weihnachtsferien bleibe dafür nur noch wenig Zeit.

Laut Maurer steht viel auf dem Spiel. Bei einem Besuch in den USA habe er mit Erstaunen festgestellt, wie genau Unternehmer die Entwicklung in der Schweiz verfolgten, berichtete er. Deren Entscheid für den Standort Schweiz hänge stark von der Unternehmenssteuerreform III ab. Sofern diese 2019 in Kraft gesetzt werden kann, macht sich Maurer keine Sorgen: "Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Paket weiterhin attraktiv sind und in der ersten Liga spielen."