Etwa 3000 Abbrüche werden hier jährlich vorgenommen, die Hälfte der Patientinnen reist aus dem Ausland an. «Die meisten Frauen kommen aus Frankreich, an zweiter Stelle folgt Deutschland. Aus der Schweiz sind es nicht so viele», erzählt Thea Schipper-Wierda, die Direktorin der Klinik. Nicht so viele, das sind allein in der Bloemenhove-Klinik immer noch etwa 25 Schweizerinnen im Jahr.

In einer dieser 15 Abtreibungskliniken – nicht in der Bloemenhove-Klinik – meldete sich Sophie an einem warmen Sommermorgen an der Rezeption an. Seit sie zusammen mit ihrem Freund abgereist war, fröstelte sie.

Sie füllte einen Fragebogen zu ihrer Krankengeschichte und körperlichen Verfassung aus und wurde ins Wartezimmer gebeten. Kurz darauf holte sie eine junge Ärztin ab und bat sie ins Untersuchungszimmer. Sie sprachen über den bevorstehenden Eingriff. Über den Ablauf. Darüber, ob Sophie sich sicher sei.

Die Ärztin machte einen letzten Ultraschall. Sophie wurde eiskalt, als sie ihren Liam das letzte Mal sah. Sie weinte still, während ihr Herz zerriss.

Ungewollte, ungeahnte Schwangerschaften

In der Bloemenhove-Klinik nehmen die Patientinnen aus den unterschiedlichsten Gründen den Schwangerschaftsabbruch vor. «Ungewollte Schwangerschaften sind aber der Hauptgrund, weshalb Frauen hier abtreiben lassen. Meistens ist es so, dass die Frauen ihre Schwangerschaft erst sehr spät entdecken, weil sie weiterhin ihre Regel bekommen oder die Pille nehmen. Die Frauen denken ganz häufig einfach nicht, dass sie schwanger sein könnten. Die meisten Frauen, die zu uns kommen, sind Anfang 20 und fühlen sich nicht bereit, Mutter zu werden. Die jüngste Patientin, die wir hier hatten, war gerade mal elf Jahre alt», erzählt Schipper-Wierda.

Viele Frauen kommen hierher, weil sie die Abtreibung absolut anonym durchführen lassen können. Dadurch, dass sie die Abtreibung selbst finanzieren müssen und keine Versicherung den Eingriff bezahlt, werden auch keine Daten an Dritte weitergegeben und die Abtreibung steht in keiner Krankenakte.

Immer noch würden aber auch junge Mädchen in die Klinik reisen, die ihren Familien nicht von der Schwangerschaft erzählen können oder vom Partner unter Druck gesetzt werden, das Kind nicht zu bekommen. Wenn Schipper-Wierda und ihr Team den Eindruck erlangen, dass die Frau zu einem Abbruch gezwungen wird, verweigern sie den Eingriff. «Wir wollen von einer Frau immer hören, dass es ihr eigener Wille und Entscheid ist», so Schipper-Wierda.

Eingriff unter Narkose

Im Unterschied zu holländischen und auch Schweizer Spitälern müssen die Frauen in den spezialisierten Abtreibungskliniken das Kind nicht gebären, sondern können den Eingriff unter Narkose durchführen lassen.

Vor der Behandlung werden der Patientin Schmerzmittel verabreicht. «Anschliessend werden Medikamente verabreicht, um den Gebärmuttermund weicher zu machen und zu dehnen. Wenn der Mund ausreichend gedehnt ist, dann wird die Gebärmutter mit einer Abtreibungszange geleert. Das bedeutet, dass man das Fruchtwasser ablaufen lässt. Anschliessend wird die Nabelschnur durchgeschnitten, dadurch verstirbt das Kind sofort. Dann wird es mit der Zange rausgeholt, allerdings geht das nicht als Ganzes, sondern in Stückchen.»