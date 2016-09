Menschen leben hier miteinander, setzen sich ein für die Allgemeinheit, übernehmen Verantwortung. Alle haben die Glocke bezahlt, und allen läutet sie. Alle ruft sie jetzt auf zum persönlichen Engagement: Es gibt ein Gemeinwesen, das braucht dich. Hilf mit, wo du kannst. Das sagt die Glocke, wenn sie schlägt.

Kostbar ist die Glocke zweitens als Kunsthandwerk. Glockengiesser sind Meister ihres Fachs, und es gibt nur wenige davon. Sie verwandeln Metallkolosse in Klangkörper, und die erzeugen dann einen so mächtigen, vollen, vielfältigen Ton, dass man ihn elektronisch kaum einfangen kann. Glockenklang ist immer echt, unverfälscht, nicht kopierbar, Handarbeit.

So wird der Stundenschlag zu einem lauten Statement gegen die Virtualisierung – das tut gut in all dem billigen Handy-Gepiepse unserer Zeit. Alles wird leicht und flüchtig, nur die Glocke bleibt echt und gross und schwer.

Drittens: Glocken zeigen an, dass Frieden herrscht. Im Krieg schweigen sie, wie jetzt in Syrien. Dort wünscht man sich sehnlich, dass die Glocken wieder geschlagen werden. Stattdessen erschüttert Kriegslärm die Nacht. Wartet man verkrampft vor Angst auf die nächste Explosion? Zuckt man zusammen, wenn Schreie durch die Nacht gellen?

Wer Kirchenglocken hören darf, hat allen Grund zum Danken. Der Stundenschlag ist ein Pulsschlag des Friedens. Jede Nacht, in der wir ihn hören, ist eine friedliche Nacht. Oder in Schillers Worten: «Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute.»

Wir sollten das Glockenkind nicht mit dem Lärmbad ausschütten. Sicher, es ist wie mit allem, was guttut: Man muss es mit Mass geniessen. Glockenfans mögen sogar den Viertelstundenschlag, aber nicht alle sind Glockenfans. Vermeiden wir, dass der kostbare Glockenklang zum Lärmproblem wird.

Darum mein Tipp: Freuen wir uns einmal pro Stunde an diesem Solidaritätsruf, Kunsthandwerk und Friedenspuls. Dann werden Kirchenglocken zur Gratis-Klangtherapie.