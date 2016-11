Symbolischer könnte sie nicht sein, die Interviewzusage von Jürg Stahl. Er schlage als Treffpunkt das Restaurant National direkt am Bahnhof Winterthur vor. Und zwar um 10.10 Uhr, schreibt der designierte Nationalratspräsident. Nicht Punkt oder Viertel ab, nein zehn ab. Denn Stahl weiss, der Zug aus Zürich kommt um 10.09 Uhr an. «Ich bin ein Zahlenmensch. Ich hasse es, wenn Sitzungen nicht auf den Zugfahrplan abgestimmt sind», sagt er zur Begrüssung.

Die zuverlässige, fast schon penible und gleichzeitig zurückhaltende Art ist typisch für den SVP-Mann aus der Winterthurer Agglomerationsgemeinde Brütten. In einer Partei, in der es an Lautsprechern nicht mangelt, fällt er auf, weil er eben gerade nicht auffällt. Seit 17 Jahren sitzt er schon in der grossen Kammer, nur drei Nationalräte können eine längere Amtsdauer vorweisen. Und doch ist er in der Bevölkerung nicht ansatzweise so bekannt wie die Köppels, die Brunners oder die Ricklis. Die Wiederwahl war nie selbstverständlich. «Für mich war der Wahlkampf immer echt. Ich musste für mein Mandat kämpfen», sagt er. Auf nationaler Ebene war er stets erfolgreich, nicht so in Winterthur – zweimal verpasste er die Wahl in den Stadtrat, einmal mit der erinnerungswürdigen Differenz von einer (!) Stimme.