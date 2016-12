Mehr Shoppingtrips in den Süden

Auch für SBB-Personenverkehrs-Leiterin Jeannine Pilloud ist der Tag speziell - wegen dem Fahrplanwechsel allerdings auch mit etwas Spannung verbunden. "Es ist wie bei einem Theaterstück. Man probt es oft, aber erst am Tag selber merkt man, ob es klappt", sagte sie.

Was die Zeitersparnis betrifft, denkt Pilloud zuerst ans Arbeiten. "Die Sitzungen im Tessin können jetzt eine halbe Stunde früher beginnen. Das werden nicht alle gerne hören." Aber auch für ihre Freizeit weiss sie, was sie mit der gewonnenen Zeit machen will: "Die Shoppingtrips in den Süden werden jetzt wohl noch etwas häufiger werden, oder sie dauern länger und werden teurer."