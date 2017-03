Weil viele Pendler aufs Auto auswichen, war die Stadt während der Stosszeit am Vorabend und in den frühen Morgenstunden noch verstopfter als üblich. Solchen Staus wollte Marc Schrauder ausweichen, als er via Twitter schrieb: «Bin in Stans, kann dich abholen, wo du willst! Vielleicht nicht grad am Bahnhof.» Wie viele Autofahrer hatte er am Vormittag auf dem Online-Kurznachrichtendienst unter dem Hashtag #MitfahrenLuzern gestrandeten Passagieren mit Reiseziel Bern angeboten, mit ihm mitzufahren.

Ich muss nach Bern, also habe ich mich beim ihm gemeldet. Wir vereinbaren, uns um 15.15 Uhr beim McDonald’s in Kriens zu treffen. Marc schreibt, sein Auto sei an den Aufklebern der Skiausrüster «Blizzard» und «Tecnica» zu erkennen.

Also steige ich am Bahnhof Luzern in den 14er-Bus. Punkt 15.15 Uhr steige ich in Kriens aus und sehe ein graues Auto mit den unübersehbaren Markenaufklebern beim Mac vorfahren. Ein kurzes Hallo, dann fährt Marc los. Schon bald sprechen wir über das Skifahren und den Job. Marc ist 39, kommt aus Bern. Nach Stans musste er, weil sein Arbeitgeber dort den Hauptsitz hat.