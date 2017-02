Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat hier in München gesagt, der Kalte Krieg sei noch nicht vorbei. In den USA sitzt mit Donald Trump ein Unberechenbarer im Weissen Haus. Müssen wir uns Sorgen machen um Europa?

Schon letztes Jahr an der Sicherheitskonferenz gab es Spannungen, das hat mich überrascht. Vor allem nordische Länder waren beunruhigt. Jetzt geht es ganz Europa so. Estland, Lettland, auch Slowenien, alle Verteidigungsminister sind beunruhigt. Man spürt die Verunsicherung, es ist noch schlimmer als letztes Jahr. Das betrifft aber nicht nur Europa, sondern es gilt generell. Die neue Administration der USA hilft hier nicht. Noch sucht sie eine Linie. Vielleicht sehen wir in drei Monaten an der Sicherheitskonferenz in Singapur besser, was die USA vorhaben.

Haben die beiden Abgesandten der US-Delegation, Vizepräsident Pence und Verteidigungsminster Mattis, zumindest ein wenig Klarheit in die Sache bringen können?

Während der Rede von Mike Pence konnte ich leider nicht im Saal sein. Aber General Mattis war sehr klar. Es gab keine Überraschungen. Er hat klar gesagt, dass die Nato für die USA und für Europa wichtig ist. Aber: Europa muss mehr zahlen, das war seine Botschaft.

Die Nato ist auch für die Schweiz wichtig. US-Präsident Trump hat mit Aussagen, er halte die Nato für obsolet, verunsichert. Sorgen Sie sich um die Stabilität der Nato oder ist das nach den neuen Aussagen von Pence und Mattis nun vom Tisch?

Zuerst muss man sagen: Nato ist Nato, Schweiz ist Schweiz. Wir sind neutral. Natürlich haben wir jedoch Interesse daran, dass Europa stabil ist. Wir müssen vor allem auf Kooperationen zwischen der Schweiz und unseren Nachbarländern Wert legen. Das ist die Hauptsache. Das dient auch der Stabilisierung. Wir haben im Rahmen des Nato-Programmes Partnership for Peace eine gute Kooperation in der Ausbildung zwischen unserer Armee und Ländern der Nato. Ausserdem haben wir einige Spezialisten, die wir auf Anfrage der UNO oder der OSZE entsenden können. Aber klar ist: Wir sind neutral.

Konnten Sie Ihren Amtskollegen aus den USA hier in München treffen?

Nein. Letztes Jahr in Davos habe ich den damaligen Verteidigungsminister Carter getroffen und auch später noch mal in Singapur. In München dieses Jahr haben die Amerikaner nicht mit vielen Leuten diskutiert. Sie sind gekommen, um einige starke Parolen zu sagen.

Fragen haben die Amerikaner auch keine zugelassen.

Mich hat das nicht sehr überrascht. Vielleicht hat sich das aber in drei Monaten in Singapur schon geändert.

Sie sagten, in Sachen Sicherheit sind vor allem die nächsten Nachbarn für die Schweiz wichtig. Trotzdem müssen Sie auch mit den Amerikanern sprechen. Was die USA aussenpolitisch vorhat, geht auch die Schweiz an. Wie nehmen Sie all das wahr, was gerade auf der anderen Seite des Atlantiks passiert?

Für uns ist es noch zu früh, um abzusehen, wie Amerika in Zukunft politisch funktionieren will. Wir müssen noch etwas abwarten. Für die Amerikaner ist Europa wichtig, die Schweiz ist allerdings sehr klein. Asien und der Pazifikraum sind für die USA wichtig. Damit muss man leben. Aber natürlich: Wenn sich die Möglichkeit ergibt, mit dem US-Verteidigungsminister oder einem anderen Vertreter der Administration zu diskutieren, ergreift die Schweiz diese Möglichkeit.

Beim Verteidigungsetat haben die USA jetzt eingefordert, was sie mit ihren Nato-Partnern vereinbart haben, nämlich zwei Prozent ihres Haushalts für Verteidigung auszugeben. Die Schweiz liegt hier weit darunter, etwa bei 0,7 Prozent. Sehen Sie eine Chance, im Zuge dieser Diskussion etwas mehr für sich und Ihr Departement herauszuholen?

(Lacht) Wenn ich morgen zu meinen Kollegen im Bundesrat gehe und erzähle, dass ich in München war und man uns gesagt hat, wir sollen zwei Prozent unseres Etats für Verteidigung ausgeben, werden sie fragen, ob ich verrückt geworden bin. Aber im Ernst: Man muss sehen, was diese zwei Prozent bedeuten.

Der Aussenminister von Frankreich hat es klar gesagt: Wenn diese zwei Prozent verwendet werden, um Militärrenten zu zahlen, haben wir noch nicht mehr Sicherheit. In der Schweiz ist das besser: Wir haben einen Rahmen von 20 Milliarden Franken während vier Jahren. Das Geld müssen wir so gut wie möglich investieren, in die Ausbildung, möglicherweise auch in Bodluv und in neue Kampfflugzeuge.

Auch in Cyber-Massnahmen müssen wir investieren und auch in die Weiterentwicklung der Armee, da haben wir eine gute Basis. Wenn die internationale Lage sich verschlechtert, können wir mehr investieren. Es nützt aber nichts, mehr Geld auszugeben, dafür aber für fragwürdige Projekte.

Tut die Schweiz genug im Cyber-Bereich?

Der Bundesrat muss die Strategie des Bundes revidieren. Im VBS haben wir unsere eigene Strategie seit Mai 2016. Diese Strategie müssen wir integrieren in die Generalstrategie des Bundes. Sobald das so weit ist, brauchen wir wahrscheinlich einige Mittel und Personen. Hier arbeiten wir auch eng mit den Hochschulen und der Wirtschaft zusammen. Banken und Versicherungen haben hier ähnliche Probleme wie wir. Wir müssen deshalb unsere Kräfte bündeln, um besser zu sein. Aber ich muss klar sagen: Wir wollen nicht, dass das VBS die Mutter der ganzen Schweiz in Sachen Cyber-Sicherheit wird. Wenn wir helfen können, dann müssen wir das aber machen.