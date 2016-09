Tor zum Norden

In diesem Jahr versuchten besonders viele Menschen, an der Südgrenze in die Schweiz einzureisen: Mit insgesamt 19'959 bis Ende August Aufgegriffenen ist erneut die Region IV des Grenzwachtkorps, das Tessin, der Ausreisser in der Statistik. Der Südkanton verzeichnet seit März die grösste Anzahl rechtswidrig eingereister Personen.

Ihr Ziel ist meistens Deutschland oder Skandinavien. Die Schweiz liegt auf ihrem Weg. Über die Frage, für wie viele die Schweiz nur ein Transitland ist, geben die Zahlen des Grenzwachtkorps keine Auskunft.

Mit dem Zug

Auffallend ist, wie viele Menschen die Grenzwächter in diesem Jahr in Zügen aufgriffen: 25'600. Nur ein geringer Teil kam auf der Strasse (3785) und noch weniger per Flugzeug (569). 16 Menschen versuchten, einen Weg in die Schweiz via Boot zu finden.