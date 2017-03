«Man würde es nicht glauben, aber ich wollte eigentlich nicht in die Armee gehen – aus politischen Gründen. Ich habe deswegen sogar extra mal die Beratungsstelle angerufen. Denn ich engagierte mich bereits als Jugendlicher stark gegen die Armee 21 und trat gar in der «Arena» dagegen an. Was mich an der Armeereform besonders störte, war die fehlende Vereinbarkeit mit zivilen Ausbildungen. Aus medizinischen Gründen wollte ich aber auch nicht wegkommen, also absolvierte ich die RS schliesslich doch. Heute fehlen mir noch wenige Diensttage. Den Militärdienst muss man nicht zusätzlich attraktiver machen, denn ich kenne zahlreiche Leute, die unbedingt hingehen wollten, aber wegen Lappalien nicht durften. Solange die Armee bei der Selektion so streng ist, darf sie nicht klagen.

Mathias Reynard, SP, Wallis

untauglich