Der frühere SVP-Nationalrat hatte am letzten Sonntag eine historische Wahlschlappe erlitten und war als erster amtierender Staatsrat in der jüngeren Geschichte aus der Walliser Regierung abgewählt worden.

Freysinger war derart enttäuscht, dass er sich im Medienzentrum in der Sittener Altstadt am Sonntag nach seiner Abwahl nicht blicken liess. An seiner Stelle ergriff der Oberwalliser SVP-Nationalrat Franz Ruppen das Wort.