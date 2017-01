Die Zielsetzung ist ambitioniert, wie Recherchen der «Nordwestschweiz» zeigen: Bis 2024 sollen sämtliche Fachaufsätze von Schweizer Forschern im Open-Access-Modus publiziert werden. Auf Anfrage bestätigt SNF-Abteilungsleiterin Ingrid Kissling-Näf dieses Ziel. «Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsresultate sollen wenn immer möglich frei zugänglich sein», sagt sie. Der SNF verpflichte Wissenschafter deshalb seit längerem, ihre Publikationen zumindest zeitversetzt gratis online zugänglich zu machen: Bei Artikeln in Zeitschriften betrage die Frist sechs, bei Büchern 24 Monate.

Für Open Access macht sich auch die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften stark, die ihre Mitglieder heute an einer Tagung in Bern sensibilisieren will. Noch immer aber sind Forscher aus diesem Bereich Open Access gegenüber tendenziell kritischer eingestellt als Naturwissenschafter. Immerhin: Erste Verbände haben umgedacht. Darunter die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie. «Erste Erfahrungen sind positiv», sagt Präsidentin Muriel Surdez, Professorin an der Uni Freiburg. «Unsere Zeitschrift ist jetzt weltweit gratis abrufbar und dadurch viel sichtbarer. Wir sind damit viel attraktiver für Schweizer und internationale Autoren.»

Nächstes Jahr folgt die Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik. «Open Access wird die Zukunft des Publizierens in den Wirtschaftswissenschaften sein», ist Martin Brown überzeugt. Bisher hätten es sich Verlage dank ihres Renommees erlauben können, viel Geld zu verlangen, so der Professor für Bankwirtschaft an der Universität St. Gallen. «Nun aber findet eine Bewegung von unten nach oben statt.»