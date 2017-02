Am meisten Lenker erwischte es 2016 wie schon in den Vorjahren wegen zu schnellen Fahrens. Mit 29'226 Fällen erreichten die Entzüge aber den tiefsten Stand seit 2005. Rückläufig waren auch die Fälle wegen Alkohol am Steuer. 15'084 Autofahrer mussten aus diesem Grund ihren Ausweis abgeben. Die Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe am 1. Oktober hatte laut ASTRA keinen Einfluss auf die Zahl der Fälle.