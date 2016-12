Lotto ist ein Glücksspiel, dass viele Schweizerinnen und Schweizer in den vergangenen Wochen entdeckt – oder wiederentdeckt – haben. Grund dafür ist der anhaltende Rekord-Jackpot: Noch nie in der rund 46-jährigen Geschichte des Schweizer Zahlenlottos konnte man so viel Geld auf einen Schlag gewinnen.

Wer Lotto spielt, möchte natürlich gern den Hauptgewinn einstreichen: Sechs Richtige plus Glückszahl. Aber jeder Spieler weiss, dass die Chance darauf sehr gering ist.

Doch ist Lotto wirklich ein Glücksspiel? Ja, aber nicht nur. Es gibt zwar kein System, um die «richtigen Zahlen» zu treffen, aber es gibt durchaus ein System, um den Gewinn zu erhöhen.