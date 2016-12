Ein Härtetest steht noch dem Güterverkehr bevor: Mit dem Fahrplanwechsel hat SBB Cargo einen Taktfahrplan mit drei Verarbeitungsphasen in den Rangierbahnhöfen geschaffen. Die grossen Güterverkehrsmengen werden ab Dienstag und Mittwoch transportiert. Der Taktfahrplan ist gemäss der SBB so ausgelegt, dass der Pendlerverkehr in den Morgen- und Abendstunden nicht tangiert werden sollte.