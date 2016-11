Erst ein Zeitungsartikel kann ihn aus seiner Ohnmacht retten, wie er sagt. «Als ich über die Interventionsstelle las, wusste ich: Dort kann man mir helfen.» Die Tasse, welche ihm die Partnerin an den Kopf warf, bewegte ihn schliesslich dazu, seine sieben Sachen zu packen und sich für einen Täterkurs anzumelden. Der Kurs und der Halt einer neuen Beziehung hätten ihm «das Leben gerettet». Er habe gelernt, sich von aussen zu beobachten, sagt Blatter. Ein «Vögelchen im Ohr» warne ihn jetzt, wenn er bei einem Streit an die Grenze zur Gewalt komme. So wisse er: «Jetzt muss ich mich zurückziehen.» Und das tue er dann auch.

Immer alles runterschlucken

Wie Blatter mit seiner Ex 25 Jahre ohne Gewalt lebte und was sich plötzlich änderte, kann er selbst kaum erklären. Irgendwann in der Beziehung sei ein Vertrauensbruch passiert. Dann kamen erst finanzielle, später gesundheitliche Probleme hinzu. 2011 erlitt Blatter ein erstes Burnout, 2014 ein zweites. Wahrscheinlich, so blickt er zurück, hätte er früher sagen sollen: «Es passt nicht mehr.»

Blatter hält auch die «Leistungsgesellschaft» für verantwortlich: «Der Druck nimmt von allen Seiten zu.» Als Mann habe er immer gemeint, alles ertragen zu müssen, alles zu schlucken. Schon als Kind sei das sein Rezept gewesen, wenn andere ihn hänselten. «Ich wusste mich nicht anders zu wehren.» Im Sport habe er sich dann jeweils abreagiert. Irgendwann fiel dieses Ventil dann weg. Doch auch später erlebte er Situationen, in denen es ihn «innerlich fast zerriss», weil er sie nicht verarbeiten konnte. Heute könne er mit der Wut und mit seinen Gefühlen besser umgehen. Er zeige nun seinem Gegenüber, wenn Worte ihn verletzen. Dass es wieder zu einem Gewaltausbruch kommt, will Blatter deshalb nicht ausschliessen. «Ich werde mein Leben lang ein gewalttätiger Mann sein.»

* Name der Redaktion bekannt.