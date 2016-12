Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) analysiert und beurteilt die Bedrohungslage für die Schweiz laufend, teilte der NDB am Dienstagvormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit.

Basierend auf der Einschätzung des NDB nehmen die zuständigen Polizeikorps laufend Beurteilungen vor. Situative Massnahmen seien bereits nach früheren Ereignissen ergriffen worden. Wo nötig würden zusätzliche Massnahmen wie beispielsweise eine Erhöhung der Präsenz umgesetzt.

Wie der gemeinsamen Stellungnahme des Bundesamt für Polizei (fedpol), dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), den Kantonspolizeien und dem NDB zu den Ereignissen in Berlin zu entnehmen ist, stehe das fedpol mit den deutschen Behörden in Kontakt.

Die Ereignisse in Berlin bestätigen gemäss der gemeinsamen Stellungnahme die Beurteilung des NDB, wonach die terroristische Bedrohung für viele europäische Länder "erhöht" oder gar "hoch" bleibt.

Am Montagabend war ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Zwölf Menschen kamen ums Leben, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Behörden vermuten einen Terroranschlag. Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor. Abklärungen dazu seien im Gang.