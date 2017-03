Die Regierung von Recep Erdogan hat ihre Augen und Ohren überall in der Schweiz. Auf Geheiss des türkischen Staatschefs werden Vereine, Schulen und Hilfsorganisationen bespitzelt, wie ein Geheimrapport der türkischen Botschaft zeigt.

Auch Schweizer Universitäten sind im Visier der türkischen Spitzel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Es sei nicht ungewöhnlich, dass an Tagungen und Konferenzen Fotos der Teilnehmer für die türkische Regierung gemacht werden, berichtet eine anonymer Doktorand der Universität Zürich.

Der Akademiker nennt ein Seminar über Völkermord an den Armeniern als Beispiel. Zwei Männer seien aufgetaucht und hätten mit dem Handy systematisch die Besucher fotografiert.

An einem anderen Anlass knipste ein Spitzel unverholen vom Balkon einer Aula mit einer Spiegelreflex-Kamera die Teilnehmer. An der Veranstaltung ging es um die Arbeit von Can Dündar, dem Chefredaktor der Erdogan-kritischen Zeitung «Cumhuriyet».

Den Türkei-Spitzeln entgehe nichts, sagt ein weiterer Doktorand gegenüber dem «Tages-Anzeiger. «Das Klima wird immer vergifteter», sagt er. Aus Angst vor Repressalien verzichte er etwa auf Erdogan-kritische Posts auf Facebook.