Köniz ist am günstigsten

Gerade einmal 25,18 Franken zahlen hingegen die Könizer im Jahr – und damit knapp die Hälfte von den Genfern. Nur etwas mehr Kosten fallen in Bern und Winterthur an: 27,38 bzw. 30,66 Franken.

Zürich und Luzern auf Rang 5

Großstädte wie Zürich und Luzern liegen im Mittelfeld. In Zürich zahlen Bürger für die Beseitigung ihrer Hinterlassenschaften 40,16 Franken jährlich, ebenso in Luzern – Platz fünf im Ranking. In Lausanne ist der Toilettengang mit 35,04 Franken ein wenig günstiger als in Zürich.

So sparen Sie

Im Extremfall könnten Berner ganze 72,09 Schweizer Franken gegenüber Genfern sparen. Mit einer 3-Liter-Spülung würden in Bern im Jahr nur 13,69 Franken anfallen. Wer in Genf allerdings noch 10-Liter-Spülkästen besitzt, muss 85,78 Franken für die Toilettenspülung einplanen. Der Einbau von Spülstop- und Wassersparfunktionen spült also eine ganze Menge Geld in die Geldbörse.

“Die Nutzung der Toilettenspülung gehört zu den wohl automatischsten Alltagshandlungen überhaupt. Wieviel Geld pro Spülung aber ausgegeben wird, weiß kaum jemand. Unser Ranking zeigt, wie groß die Unterschiede innerhalb der Schweiz sind – und wo es sich lohnt, häufiger die Spülstop-Taste zu benutzen”, lässt sich Alexander Eichner, Sprecher von Netzsieger in der Mitteilung zitieren.