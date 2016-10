1. Was verlangt die Initiative?

In der Schweiz gibt es fünf Atomkraftwerke (AKW): Beznau 1 und 2, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt. Diese dürfen so lange laufen, wie sie als sicher gelten – was vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat überwacht wird. Die Initiative will, dass die AKW nach maximal 45 Betriebsjahren vom Netz genommen werden. Beim Alter der hiesigen Werke und der Siedlungsdichte sei ein Weiterbetrieb zu gefährlich und zu teuer. Die Initiative untersagt auch den Bau von neuen AKW. Abgestimmt wird am 27. November.

2. Wann müssten die AKW abgeschaltet werden?

Die drei ältesten Kernkraftwerke der Schweiz – Beznau 1 und 2 sowie Mühleberg – müssten spätestens ein Jahr nach Annahme der Initiative vom Netz gehen. Das heisst im Jahr 2017. Die Betreiber von Mühleberg haben aus betriebswirtschaftlichen Gründen ohnehin entschieden, ihr Werk im Jahr 2019 abzuschalten. Gösgen dürfte noch bis 2024, Leibstadt bis 2029 weiterlaufen.

3. Wer ist für, wer gegen die Initiative?

Zumindest auf Parteiebene gibt es einen klassischen Links-Rechts-Graben: Die Grünen haben die Initiative lanciert und werden von SP, GLP, EVP und zahlreichen Umweltverbänden unterstützt. Der Bundesrat, eine Mehrheit des Parlaments, die bürgerlichen Parteien SVP, FDP, CVP und BDP sowie Wirtschaftsverbände lehnen sie ab.