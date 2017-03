Diesen Samstag ziehen Graue Wölfe nach Reinach (BL). Schätzungen gehen von mehreren hundert Personen aus, die der ultranationalistischen türkischen Bewegung nahestehen – oder sie in der Diaspora massgeblich prägen. Die Organisatoren, die Schweizerisch-türkische Föderation, kündigte diesen Dienstag auf Facebook zwei «Ehrengäste» an: Cemal Cetin, der Präsident der europäischen Dachorganisation der Grauen Wölfe, sowie Orhan Ilhan, der Vorsitzende des französischen Ablegers.

Nach aussen erscheint das Stelldichein der türkischen Ultranationalisten unverfänglich. Der Flyer kündet eine Kulturveranstaltung an. Zu sehen sind die sanft lächelnde Sängerin namens Nejla Cakmakci und der Sänger Mustafa Yildizdogan. Doch: Ihre Lieder bedienen sich nur nationalistischer Inhalte, an ihren Konzerten recken die Zuhörer ihre Finger auch zum Wolfsgruss. Das Handzeichen gilt als Symbol der rechtsextremen Türken.

Umstrittene Redner

Organisiert wird der Anlass von der Schweizerischen Dachorganisation der Grauen Wölfe und dem Türkischen Kulturverein der Mevlana-Moschee in Basel. Dort war gestern niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Durchgeführt wird die Veranstaltung im privaten Hazal-Saal. Es ist ein unscheinbares Lokal im Untergeschoss einer Liegenschaft im Reinacher Industrieviertel Kägen. Hauptsächlich finden dort türkische Hochzeitsfeste statt.

Saal-Vermieter Sebahattin Yilmaz will den Anlass nicht als politisch verstehen. Er gibt an, dass es sich dabei um eine Jubiläumsfeier des Basler Vereins handle. «Das Fest ist seit sieben Monaten geplant und steht nicht in einem Zusammenhang mit der Verfassungsreform in der Türkei», versichert Yilmaz.

Ein Blick auf den Twitter-Account des «Ehrengasts» Cemal Cetin zeigt ein anderes Bild. Er wirbt offensiv für ein Ja bei der Abstimmung vom 16. April. Dabei scheint er auf einer eigentlichen Propaganda-Tournee für die rechtsextreme türkische Partei Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) zu sein. Sie ist das politische Gefäss der Grauen Wölfe und unterstützt Erdogan bei seiner Einführung eines Präsidialsystems.

So auch Cetin: Er trat unter anderem in Stuttgart, Ludwigshafen oder Berlin auf. Seine Auftritte hält er mit der Kamera fest; und unterstreicht die Fotos mit Parolen wie: «JA für den Staat, JA für das Überleben des Türkentums». Seine Aussagen lassen keinen Zweifel an Gesinnung und Absichten offen. Angesichts der Veranstaltung vom Samstag verhält sich die offizielle Schweiz unbeholfen.