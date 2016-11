Wenn die Initiative angenommen werden sollte, schalten wir das letzte AKW 2029 ab - also exakt 60 Jahre nach dem Reaktorunfall in Lucens. Damals wollte die Schweiz noch eigene Reaktoren entwickeln. Nach dem Unfall kam Bundesbern aber von dieser Idee ab.

Zwischen 1969 und 1984 wurden fünf Atomkraftwerke in Betrieb genommen. Wäre die nukleare Katastrophe in Tschernobyl (1986) nicht passiert, würde heute wohl auch in Kaiseraugst ein AKW stehen. Wegen zahlreichen Protesten wurde diese Idee zwei Jahre nach dem Unglück in der Ukraine fallen gelassen.