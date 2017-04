Der freie Austausch von Ideen und von Personen zwischen der Schweiz und der EU ist eine gegenseitige Bereicherung.

Die Schweiz kann über alles mit jedem verhandeln, wo sie vertraglich gewinnen kann. Und wenn ein Vertrag im Interesse der Schweiz ist, dann soll er auch unterzeichnet werden. Nicht verhandelbar – schon gar nicht mit der EU-Bürokratie – sind unsere politischen und gesellschaftlichen Institutionen. Die Verhandlungen über ein EU-Rahmenabkommen bedrohen die bewährte und über Jahrhunderte gewachsene demokratische Tradition der Schweiz. Sie sind reine EU-Erpressung und müssen sofort abgebrochen werden.

Was sich in der EU-Propagandaabteilung harmlos anhört, ist in Tat und Wahrheit eiskalte Erpressung. Nur wenn die Schweiz die EU-Richter über Verfassung und Volk installiert, wird auch über Inhalte verhandelt. Wer dieses Spiel mitmacht, schwächt sich in den Verhandlungen enorm oder treibt den EU-Beitritt voran. Unser staatlicher Aufbau ist föderalistisch und gliedert sich in die drei politischen Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden – wobei stets die Bürger das letzte Wort erhalten. Mit dem Rahmenabkommen würde eine vierte Ebene – jene der EU-Bürokratie – diesen erfolgreichen Schweizer Staatsaufbau plattwalzen.

Die Schweiz soll der EU zugestehen, dass viele Gesetze in Zukunft nicht mehr in Bern oder kantonalen Parlamenten gemacht werden, sondern in Brüssel. Das Rahmenabkommen ist ein Angriff auf die Institutionen dieses Landes. Was hält denn die Willensnation zusammen? Es gibt nur zwei stichhaltige Gründe, die uns vereinen. Wir wissen, dass wir in der Schweiz mehr persönliche Freiheit und mehr politische Mitbestimmung haben. Ein Rahmenabkommen bedroht dies. Auch der Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft ist dahin.

Ein Rahmenabkommen schränkt all das ein. Es werden Ketten um die Schweizer Tradition gelegt. Und es kommt noch schlimmer: Diese Ketten können mittels dynamischer – also automatischer – Rechtsanpassung immer enger angezogen werden. Bis jeder Schritt zur Qual wird. In hektischer Folge organisierte Treffen zwischen Schweizer EU-Turbos und der EU- Bürokratie finden zumeist hinter verschlossenen Türen statt und dienen nur einem Ziel: Wie kann die direkte Demokratie in der Schweiz bis auf EU-Niveau geschwächt werden, ohne dass das Volk das sofort bemerkt.