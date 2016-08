Ende 2015 erlebte ein Autofahrer aus dem Kanton Thurgau eine böse Überraschung: Das Strassenverkehrsamt aberkannte ihm nämlich seinen deutschen Führerausweis.

Begründung: Er hatte im Dezember 2009, also fast sechs Jahre zuvor, in Deutschland die Führerprüfung absolviert, obwohl er seit Februar 2006 in der Schweiz gewohnt habe. Damit habe er die geltenden Bestimmungen umgangen.

Der Mann zog vor diesen Entscheid nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht vor das Bundesgericht. Er monierte, der Entscheid verstosse gegen seine Grundrechte. Inwiefern das zutreffen solle, habe er aber nicht dargelegt, hält das Bundesgericht im Urteil fest. "Der Beschwerdeführer unterlässt es, sich mit der Begründung des Verwaltungsgerichts auseinanderzusetzen. Mit seinen nicht sachbezogenen Ausführungen zeigt er nicht ansatzweise auf, inwiefern diese Begründung beziehungsweise der Entscheid des Verwaltungsgerichts selbst im Ergebnis rechts- beziehungsweise verfassungswidrig sein soll." Mangels Begründung geht das Bundesgericht deshalb gar nicht erst auf seine Beschwerde ein.

Wieso der Mann die Führerausweisprüfung in Deutschland absolvierte, ist dem schriftlich veröffentlichten Urteil nicht zu entnehmen. Die Vermutung liegt nah, dass er damit Kosten sparen wollte. Ins Gewicht fallen vor allem Kosten für Fahrschullektionen, die in der Schweiz zirka doppelt so teuer sind. Zudem sind die Anforderungen in der Schweiz höher. Vor allem fallen zusätzlich Kosten für den Verkehrskundeunterricht an. In der Summe dürften zukünftige Autofahrer dürften in Deutschland zumindest einen tiefen einstelligen Betrag weniger investieren müssen, ehe sie einen Führer ihr Eigen nennen können.

Anders verhält es sich für Personen, die mit einem ausländischen Führerausweis in die Schweiz umziehen. Sie haben nach der Einreise ein Jahr Zeit, um ihren ausländischen gegen einen Schweizer Führerausweis beim kantonalen Strassenverkehrsamt umzutauschen.

Urteil: 1C_318/2016