Warum hatten viele Amerikanerinnen kein Interesse daran, erstmals in der Geschichte eine Frau an die Spitze ihres Landes zu wählen? «Frauen, die es weit bringen, wecken den Neid anderer Frauen», sagt CVP-Frau Sigg. «Statt Seite an Seite für ihre Anliegen zu kämpfen, beginnen sie sogenannte Zickenkriege.» Die ehemalige US-Aussenministerin Madeleine Albright habe ins Schwarze getroffen, als sie im Wahlkampf sagte, in der Hölle sei «ein besonderer Platz für die Frauen reserviert, die einander nicht helfen». Sigg: «In der Hölle ist nicht mehr viel Platz!» Wenn es nicht mal gegen den lange Zeit als unwählbar geltenden Trump klappt: War Clinton schlicht die falsche Kandidatin für dieses Amt? «Dieser Vorwurf ist sexistisch», findet Sozialdemokratin Wey.