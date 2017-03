Verteidiger: "Mandant ist geständig"

Der Verteidiger forderte derweil weniger: Sein Mandant sei wegen einfacher Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr zu bestrafen. "Mein Mandant hat von Anfang an gestanden, ihm einen Faustschlag versetzt zu haben", sagte der Verteidiger.

Die Verteidigung sieht lediglich eine leichte Körperverletzung. "Mein Mandant fühlte sich angegriffen und bedroht. Er sah die aggressive Körperhaltung seines Gegenübers", sagte der Verteidiger.

Er stützte sich dabei auch auf die Aussagen einer Zeugin und gewichtete ihre Beobachtungen höher als die des Freundes des Opfers. Die Frau habe ausgesagt, dass es bereits im Tram zu einem Gerangel gekommen sei.

In der Folge "stürchelten" Carlos und der Geschädigte aus dem Tram, wo ihm "Carlos" einen Faustschlag versetzte. "Der Schlag traf ihn also nicht unvorbereitet. Sie waren bereits in einem Gerangel", sagte der Verteidiger.

Es sei ausserdem ein impulsiver Schlag in einer Bedrohungssituation gewesen. "Hätte er ihn ernsthaft verletzten wollen, dann hätte er nachgeschlagen."

Der Schlag ist laut Verteidiger auch nicht allzu heftig ausgefallen. Er stützte sich dabei erneut auf die Aussagen der Zeugin, die sagte, dass das Opfer nicht bewusstlos gewesen sei und bereits wieder stand, als das Tram losfuhr. Zudem habe der Geschädigte erst am Abend nach einem Gespräch mit dem Vater eine Anzeige eingereicht und sei zum Arzt gegangen.

"Carlos" sehe ein, dass er falsch gehandelt habe und bedaure seine Tat. Trotz dieses Rückfalls sieht der Verteidiger insgesamt eine erfreuliche Entwicklung seines Mandanten. Für die Zeit nach der Entlassung seien deshalb auch bereits Massnahmen in Planung, damit der heute 21-Jährige seine Schulbildung nachholen kann.