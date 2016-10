Erfahrungen vom letzten Jahr grundsätzlich positiv

Zur Nutzung des Waffenplatzes als temporäres Bundesasylzentrum im vergangenen Winter zieht der Thuner Gemeinderat eine grundsätzlich positive Bilanz, wie den Antworten auf eine Interpellation der SVP/FDP-Fraktion im Thuner Stadtrat zu entnehmen ist.

Die Stadt Thun habe dank der Beschäftigungsprogramme, die von den Zentrumsleitungen durchgeführt worden waren, sogar profitiert - etwa durch Schneeräumung, Glatteisbekämpfung oder Abfallsammlung in den Aussenquartieren. Getrübt wird dieses Bild einzig von der Tatsache, dass die Polizei rund 120 Mal ausrücken musste.

Etliche Konflikte hätten aber bereits vor dem Eintreffen der Polizei geschlichtet werden können, schreibt der Gemeinderat weiter. Die Begleiterscheinungen seien im erwarteten Rahmen geblieben. Angesichts der Tatsache, "dass rund 300 junge Männer auf engem Raum ohne Privatsphäre" zusammenlebten, habe es im öffentlichen Raum verhältnismässig wenig Probleme gegeben.

Insgesamt 3000 temporäre Plätze geplant

Der Bund und die Kantone haben sich im April auf den Asyl-Notfallplan geeinigt. Dabei soll der Bund bis zu 9000 Unterbringungsplätze bereitstellen. Das SEM sucht deshalb zusätzlich zu den rund 5000 ständigen Plätzen in Bundesasylzentren und den bis zu 1000 Plätzen in Anlaufstellen rund 3000 temporäre Plätze.

Der Bund führt entsprechende Verhandlungen mit Kantonen und Gemeinden. Anfang Oktober wurde bekannt, dass der Bund fünf bis zehn Hallen auf Militärplätzen sucht - unter anderem auch auf dem Waffenplatz Bure.

Zwar sinkt die Zahl der Asylgesuche im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch sei die Entwicklung in den Konfliktregionen und entlang der Migrationsrouten weiterhin schwierig einzuschätzen, schreibt das SEM.

Die Bundesbehörden eröffnen zudem im Truppenlager in Boltigen BE ein temporäres Bundesasylzentrum mit einer maximalen Kapazität von 120 Betten, wie das SEM ebenfalls am Freitag mitteilte. Das auf drei Jahre befristete Zentrum soll anfangs Dezember seinen Dienst aufnehmen.