Damit überlasse man das Feld den populistischen Parteien, die der Classe politique "Landesverrat" vorwerfen könnten, erklärte er vor den Medien in Bern. Zudem würde das Referendum etwas Klarheit in das Verhältnis zur EU bringen. Dieses sei seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in einer Sackgasse.

Bei den drei anderen Komitees, die zusammen mit Stojanovic vor den Medien in Bern ihre Beweggründe erläuterten, handelt es sich ebenfalls um Bürgerbewegungen. Hinter einem davon steht die "Bürgerrechtsbewegung Schweiz", die sich vor allem aus Senioren zusammensetzt, hinter einem andern die Zuger Studentin Sandra Bieri.

Es sei demokratiepolitisch höchst bedenklich, dass sich keine Partei dafür einsetze, dass sich die Bevölkerung zur Nichtumsetzung des Verfassungsauftrags äussern könne, sagte sie. Mit dem Referendum will sie ein klares Zeichen "ans Establishment" setzen, dass in wichtigen Fragen das Volk nicht übergangen werden dürfe.

SVP gegen Referendum

Um die Steuerung der Zuwanderung geht es nur dem parteilosen Zuger Kantonsrat Willi Vollenweider, Präsident der armeefreundlichen Gruppe Giardino. In seinem Referat stellte aber auch er demokratiepolitische Bedenken in den Vordergrund.

Unterstützt wird das Referendum von den Schweizer Demokraten. Die SVP hingegen distanziert sich davon. Fraktionschef Adrian Amstutz sprach an der Delegiertenversammlung der Partei von Mitte Januar von einem "nicht demokratischen und hinterhältigen" Vorgehen.

Die SVP hatte sich schon früh auf den Standpunkt gestellt, dass man gegen die Nicht-Umsetzung einer Initiative nicht das Referendum ergreifen könne. Sie arbeitet stattdessen auf eine Kündigung des Freizügigkeitsabkommens hin. Die SVP-nahe Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS) hat bereits eine entsprechende Initiative angekündigt.