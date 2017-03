Beiden Frauen droht er mit Prügel, falls sie bei einer Polizeikontrolle sagen würden, sie seien nicht freiwillig auf dem Strich. Beide Frauen schickt er durch die halbe Schweiz: Sie arbeiten auf dem Strassenstrich in Chur, Zürich, Luzern und Olten, sitzen in einer Kontaktbar in Embrach und arbeiten in einem Studio in Neftenbach. Er schreibt ihnen Arbeitszeiten vor – in der Regel sieben Tage die Woche, jeweils vom Abend bis in die frühen Morgenstunden –, kontrolliert sie unentwegt, verbietet ihnen, während der Arbeit zu essen und zwingt sie, auch anzuschaffen wenn sie krank sind oder die Menstruation haben. Freie Tage gibt es nur selten.

Geld erhalten die Frauen nicht. Während er der 18-jährigen J. zu Beginn 40 Prozent der Einnahmen verspricht, sackt er nach zwei Wochen bereits den gesamten Verdienst ein. Und während er der zweiten Geschädigten, P., vorgaukelt, er würde das Geld auf die Seite legen, um mit ihr ein ungarisches Restaurant zu eröffnen, sah sie keinen Franken. 100 Franken an schlechten Tagen am Sihlquai, 1000 Franken an einem Discotag.

Die Staatsanwaltschaft errechnet in der Anklage, dass V. damit in eineinhalb Jahren zu Schaden von J. und zu Schaden von P. je 450'000 Franken verdient hat.

Tritt bis zur Fehlgeburt

Beide Frauen erleben Gewalt, P. packt er ein Mal am Hals, als sie sich weigert, ihre Einnahmen abzugeben, J. schlägt er in den Rücken und in die Rippen, sodass sie fast einen Monat unter Rückenschmerzen leidet. Am gewalttätigsten aber ist V. im Februar 2011: Rund eineinhalb Jahre nach ihrer Ankunft ist die junge Ungarin J. schwanger von ihrem Zuhälter, wegen Blutungen fährt sie ins Spital, wo die Ärzte ihr attestieren, es sei alles in bester Ordnung, sie sei in der sechsten Woche schwanger.

Laut Anklageschrift verärgert das V. – er hat Angst, J. könne bald nicht mehr als Prostituierte arbeiten und sorgt sich um die Einnahmen. Drei Tage nach dem Spitalbesuch streiten die beiden, V. schubst sie gegen einen Sessel, gibt ihr eine Ohrfeige, sodass sie zu Boden fällt und setzt seinen Fuss mit Gewicht auf den Bauch der jungen Frau. V. ist 95 Kilo schwer. J. erleidet Krämpfe, starke Blutungen und schliesslich, eine Stunde später, einen Abort.

Nun muss sich V. wegen einer Reihe von mutmasslichen Delikten verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, des strafbaren Schwangerschaftsabbruchs, der mehrfachen Förderung von Prostitution, des Menschenhandels, der versuchten schweren Körperverletzung, der Nötigung und der Freiheitsberaubung. Die Anklage fordert 6 Jahre Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Namen der Redaktion bekannt