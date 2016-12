Braunes Gras statt weisse Pracht. Da kann die Wintersonne noch so strahlen – so richtige Wintersportfreuden mögen in den Schweizer Bergen momentan nicht aufkommen.

Wegen Schneemangels, müssen die unter anderen die Bündner Skigebiete Savognin und Celerina ihre Pisten und Langlaufloipen künstlich beschneien. Schneefall ist auch für die kommenen Tage nicht in Sicht.

Da stellt sich natürlich die Frage: War früher alles besser? Zumindest, was weisse Weihnachten im Flachland anbelangt, lautet die Antwort darauf leider Nein.

